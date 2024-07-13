Beni izleyin

Borna Barisic, Macaristan'ın Szeged kentinde sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı. Hırvat futbolcu, Trabzonspor'a geleli çok uzun bir süre olmadığını belirterek, "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecine Orsic, Vişça, Bardhi'nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil bütün tüm arkadaşlarım, departmanlardaki insanlar yardımcı oldu. Trabzon'da ilk günden itibaren karşılanma, ev bulma olsun, diğer yardımlar olsun herkes çok yardımcı oldu." diye konuştu. Modern futbolda bek oyuncuların da hücuma katkısı olmak zorunda olduğunu ifade eden Barisic, şöyle devam etti:

ÖNCELİĞİM TABİİ Kİ SAVUNMA

Önceliğimiz tabii ki savunma ama modern futbolun beklentileri hücuma da asistler ve gollerle katkıda bulunmak. Hocamız Abdullah Avcı'yla konuştuk. Beklerden beklentileri var. Ben de hocamın isteklerini yapmaya hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir futbolcuyum. Adaptasyonum gün gün daha iyiye gidecek. Hazırlık maçını 45 dakika oynadık. Bizim adımıza iyi geçtiğini söyleyebilirim. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Biz doğru yoldayız. Elimizden gelenle en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız.

TRABZONSPOR BÜYÜK DEDİLER

Barisic: Benkovic, Orsic ile görüştüm. Onlar da Trabzonspor hakkında olumlu şeyler söylediler. Trabzonspor'un, büyük kulüp olduğunu söylediler. Her maçı kazanmak, kupalar kazanmak isteyen, herkesle mücadele eden bir kulüpte oynamak önemliydi. Ailem açısından hızlı basit karar oldu. Umuyorum hep beraber bunun tadını çıkaracağız.

BEN SAHADA KONUŞURUM

Kendisinden çok bahseden biri olmadığını vurgulayan Barisic, "Ben aslında kendisinden çok bahseden, çok konuşan oyuncu olmadım. Oyuncular için konuşacağımız yer saha içi. Maçlar bizim için konuşma alanları. En iyi performansı sahada vermeye çalışacağım. Bizim için en doğru yer saha içi" diye konuştu.

EREN ELMALI KALİTESİ

Barisic, antrenmanda oyuncuların iyi çalıştığını belirterek, "Antrenmanda kafa olarak kazanmak isterseniz, maçlara aynı şekilde çıkarsınız. Ben de hep bu şekilde görüyorum. Eren Elmalı çok iyi, nazik, kibar biri. Hep gülümseyen bir insan. Yüksek kalitesi var, Milli takımda oynaması her sene 30'dan fazla maç oynaması tabii ki tesadüf değil" dedi.

SOL BEKİM, STOPER DEĞİL

Barisic, kendisini sol bek oyuncusu gördüğünü sol stoper fazla oynamadığını dile getirerek, "Çok fazla burada zaman dilimi geçirmedik ama bu arkadaşlarımı, çok iyi insan olarak görüyorum. Kaliteleri belli, zaten kaliteleri olmazsa Trabzonspor'da olmazlar. Takım içinde iyi bir rekabet sizi, takımı daha ileriye götürür. Bu rekabetin hem benim hem arkadaşlarım için iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

TEKLİFİ HEMEN KABUL ETTİM

Gelmeden başka teklifler de aldığını anlatan Barisic, şöyle devam etti: Ama Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu. Çok kısa sürede süreç sonlandı. Trabzonspor'un bana ilgisini duyduktan sonra hocamızla hemen görüştük. Beni ne kadar istediğini söyledi. Başkanım ile görüşeceğini söyledi. 2-3 gün içinde anlaşma tamamlandı. Görüşmeler çok hızlı gelişti. Benim için de karar anlamında basit ve doğru oldu.