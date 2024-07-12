TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Jordan Torunarigha'ya kanca!

Yeni sezon çalışmalarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin hızlı takımı olan bordo mavililer stoper takviyesi için harekete geçti. Attila Szalai için nabız yoklayan Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

NİJERYA BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Nijerya basınına göre Trabzonspor Gent forması giyen Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 42 maça çıkan başarılı oyuncu 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Torunarigha'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

1.91 cm boyundaki Alman asıllı Nijeryalı oyuncu için Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.