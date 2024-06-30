TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! Müjdeli haber geldi

6 transferle şov yapan Trabzonspor'da sırada stoper, orta saha ve forvet hattı var. Bordo-mavili takımın forvet transferinin bir numaralı hedefi Paul Onuachu. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldıza yeniden bordo mavili formayı giydirmek isteyen Karadeniz devi, Southampton kulübü ile henüz anlaşma noktasına gelememişti. Ancak 2.01'lik kule ile ilgili dün müjdeli haberi İngiltere basını verdi. İngilterede yayın yapan Saints Socialite haber portalı, Southampton'un Onuachu için büyük indirime gittiğini yazdı.

TRABZONSPOR'U ÇOK İSTİYOR

Haberde, İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için kapıyı 15 milyon euro'dan açtığını, daha sonra 11 milyona indiği belirtildi ve şöyle devam edildi; "Futbolcunun Trabzonspor'da oynama arzusu ve bu yöndeki baskısı nedeniyle Southampton son olarak 9 milyon euro'ya kadar indi. Bordo mavililer de 3 milyon euro'luk tekliflerini 5 milyona çıkardı. Ayrıca 2 milyon euro da bonus önerdi. Bu transferin olumlu bitme ihtimali her geçen gün yükseliyor. Onuachu istediği takıma gidecek."

YİNE TRABZON'U BEĞENDİ

Paul Onuachu, Trabzonspor'un dün paylaştığı antrenman gönderisini beğendi. Nijeryalı forvet, sözleşmesi devam ettiği Southampton kulübünün ise gönderilerini uzun süredir beğenmiyor.

BU KEZ BİTEBİLİR

Bordo mavili yönetim, Onuachu için Southampton'a yeni bir teklif yaptı. Daha önce yapılan kiralama teklifi kabul görmeyen bordo-mavililer, işin içine satın alma opsiyonunu da soktu. Southampton'un daha olumlu bakması bekleniyor.

PAUL ONUACHU ÇOK DİK DURDU

Southampton'un indirim yapmasının en önemli faktörlerinden biri Paul Onuachu oldu. 30 yaşındaki forvet, teklifleri "Trabzonspor'dan başka bir yerde oynamam" diyerek reddedince İngilizler mecburen fiyatı kırmak zorunda kaldı. Nijeryalı yıldızın bu hareketi hem bordo mavili yönetimin elini rahatlattı hem de taraftarı mest etti.