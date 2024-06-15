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Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 54 yaşındaki İngiliz futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:43 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:49
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti!

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti.

İngiliz futbolcu Kevin Campbell'ın 54 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Campbell, kariyerinde 1998-1999 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti. İngiliz futbolcunun vefatı sonrası İngiltere Premier Lig resmi sosyal medya hesabı ile formasını giydiği Arsenal, Everton, Cardiff kulüpleri de baş sağlığı paylaşımında bulundu.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Kevin Campbell'ın kulüp için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değer olduğu vurgulanan açıklamada, "Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

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