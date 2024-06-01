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Trabzonspor'dan Trezeguet belirsizliği! Takımdan ayrılacak mı?

Trabzonspor'un Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Trezeguet için birçok takım devreye girdi. Bordo-mavililerde bu noktada Mısırlı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Trabzonspor ise oyuncunun bonservisini belirledi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 10:27
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Trabzonspor'dan Trezeguet belirsizliği! Takımdan ayrılacak mı?

25 lig maçında 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mısırlı yıldıza özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Trezeguet'nin menajerinin de kısa zamanda Türkiye'ye geleceği ve Trabzonspor ile oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin olası satışından minimum 8 milyon euro gelir bekliyor.

POYRAZ YILDIRIM FARKI

Onuachu'nun ardından 7.40 reyting ile ligin en dikkat çeken oyuncularından biri Poyraz Yıldırım oldu. Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giymesine rağmen 1 gol atan 19 yaşındaki forvet, U19 formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

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