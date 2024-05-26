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Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trabzon - Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Trabzonspor üçüncü olmayı garantilerken Ankaragücü son hafta ligde kalmak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor - Ankaragücü mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:56 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 19:00
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Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trabzon - Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Papara Park'taki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ankaragücü ligde kalabilmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor ise ligi 3. bitirmeyi garantiledi.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de başladı. beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

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