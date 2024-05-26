Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trabzon - Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Papara Park'taki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ankaragücü ligde kalabilmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor ise ligi 3. bitirmeyi garantiledi.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.

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TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de başladı. beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.