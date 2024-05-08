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Trabzonspor'da hedef final! İşte Abdullah Avcı'nın Karagümrük maçı 11'i

Trabzon’da ilk maçı 3-2 kazanan Fırtına, bugün İstanbul ekibini geçerek finalde Beşiktaş’ın rakibi olmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası’nı istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Karagümrük - Trabzonspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da hedef final! İşte Abdullah Avcı'nın Karagümrük maçı 11'i

Trabzonspor bugün Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2'lik galibiyetin rövanşında karşı karşıya gelecek. Final için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da teknik ekip oyuncularını galibiyete odakladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını bu maç için uyardı. Bordo mavili hocanın, "Kupa bizim için çok önemli. Tam konsantrasyon ve güçlü bir oyun görmek istiyorum. Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi gösterin. Bu oyun ciddiyetsizliği affetmez. Bu sezon hedefimiz kupa. Kesinlikle bunu gerçekleştirmemiz lazım" dediği öğrenildi.

DÖRDÜNCÜ TURDAN BAŞLADI

Kupaya bu sezon 4. turdan başlayan Avcı'nın öğrencileri, ilk olarak Çorum FK'yı 3-1, 5. Turda Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda G.Birliği'ni 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, çeyrek finalde de Başakşehir'i 1-0 yendi. Yarı final ilk maçında da Karagümrük'ü Vişça, Denswil ve Fountas'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Fırtına, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo- mavililer, kupayı 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

MENDY YİNE STOPERDE

Trezeguet'nin sakatlığı sol kanatta taşları yerinden oynattı. Avcı'nın Karagümrük maçında savunmada yeniden Denswil-Mendy ikilisini, ön liberoda ise Berat'ı görevlendirmesi bekleniyor. Sol kanatta Fountas-Pepe arasında tercih yapacak.

3 OYUNCU GERİ DÖNÜYOR

Teknık direktör Abdullah Avcı'nın bugün ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Samsun maçında kupayı düşünerek ideal 11'den Denswil, Vişça ve Berat gibi 3 kilit ismi kenara çeken tecrübeli hoca, bu oyuncuları sahaya sürecek.

BİLET FİYATLARINA SERT TEPKİ

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Türkiye Kupası maçına taraftarların ilgisi az. Bordo mavililer, 700 TL'lik bilet fiyatları nedeniyle Karagümrük yönetimine tepki gösterdi. Şu ana kadar 5 bin civarında misafir takım bileti satıldı. Bu sayı bugün maç saatine kadar biraz daha artabilir.

EN SON 2019-2020'DE ALDI

Bordo mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de G.Saray, Bursaspor, Adana Demir, F.Bahçe ve Alanya'a finalde üstünlük sağlayarak kupayı aldı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, en son 2019-20'de Alanya'yı finalde yıktı.

ŞAMPİYONLUK VAR, FİNAL YOK

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile daha önce kupada finale çıkamadı. Avcı ile ilk olarak 2020-21'de 5. turda Adana Demir'e penaltılarla elendi. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-22'de ise yarı finale yükselerek Kayseri ile eşleşti. İlk maçı 1-0 alsa da deplasmanda 4-2 kaybetti.

AVCI İLE 4. KUPA PEŞİNDE

Fırtına, ilk olarak 10 Kasım 2020'de gelen Abdullah Avcı ile 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazandı. Süper Lig'de 2021-22'de 81 puanla şampiyon oldu. 2021'de Başakşehir, 2022'de ise Sivasspor'u yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Artık Avcı ile ilk peşinde.

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ

Futbolun bir numaralı adresi olan A Spor'da bugün büyük şölen var... A Spor, 20.30'da oynanacak Karagümrük-Trabzonspor kupa yarı finali rövanşını naklen ve şifresiz yayınlayacak. Gün boyu futbolun nabzını tutacak A Spor, özel yayınlarla sizlerle buluşacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

F. Karagümrük: Sirigu, Veseli, Koray, Ceccherini, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Levent, Mendes, Kourbelis, Markao

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Vişça, Fountas, Onuachu

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