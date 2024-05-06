Trezeguet’ten kara haber geldi

Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber. Samsun maçında sakatlanan 29 yaşındaki Mısırlı sol kanadın durumu ile ilgili açıklama yapıldı Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, " A takımımızın Samsun ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan Trezeguet'nin sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir" dedi. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyerek 11 gol atan ve 5 asist yapan tecrübeli futbolcunun çarşamba günü Karagümrük ve ligdeki İstanbulspor maçında oynaması beklenmiyor.