Haberler Trabzonspor Karadeniz darbesi

Karadeniz darbesi

Trabzonspor, bu sezon Karadeniz takımları Çaykur Rizespor ve Samsunspor ile oynadığı 4 maçta sadece 3 puan alabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karadeniz darbesi

Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Karadeniz takımlarından 9 puanlık darbe yedi. Sezonun ilk yarısında ilk olarak Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında ise yeşil-mavililer ile deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti. Fırtına, 12 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ile sezonun ilk yarısında Papara Park'ta oynadığı maçı 2-1 kazanırken; önceki gün deplasmanda kaybetti. Böylelikle Trabzonspor, bu sezon Karadeniz derbilerinden sadece üç puan alabildi. Tam dokuz puan kaybetti.

BU NASIL FUTBOL

Yerel gazeteler yenilgiyi farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. İşte Trabzon'daki gazete başlıkları: Taka: Kupa'yı düşündük Samsun'da yürüdük, Günebakış: Trabzon yıkıldı, Kuzey Ekspres: 19'un peşindeyiz, Sonnokta: Bu nasıl futbol.

BARDHI ATIYOR

Geçen hafta Gaziantep FK maçında harika bir gol atan Bardhi, bu kez de Samsunspor karşısında sahne aldı. Maçın 32. dakikasında duran bir topun ardından sahneye çıkan Makedon orta saha golünü attı ama bu puan için yeterli olmadı.

Rafa Silva F.Bahçe'ye! O tarih ortaya çıktı
Türk Telekom
DİĞER
93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! Türk Sineması'nın efsane ismi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak"
O yıldızı 4 İngiliz kulübü birden istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da gözler kupada! Avcı takımı böyle uyardı
Necmi Perekli: Türkiye Kupası mutlaka alınmalı
İstanbul namaz vakitleri (6 Mayıs Pazar)
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
💥Süper Loto çekildi! (5 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de zafer Norris'in! Miami'de zafer Norris'in! 01:45
Miami'de zafer Norris'in! Miami'de zafer Norris'in! 01:45
Roma ile Juventus yenişemedi! Roma ile Juventus yenişemedi! 01:26
Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz 01:25
Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz 01:25
Türk Telekom umutlu: 90-71 Türk Telekom umutlu: 90-71 01:14
Daha Eski
Şanlı’nın yerine Demirbakan Şanlı’nın yerine Demirbakan 01:13
Roma ile Juventus yenişemedi! Roma ile Juventus yenişemedi! 00:12
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" 23:49
İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:49
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 23:49
Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 23:49