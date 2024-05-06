Karadeniz darbesi

Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Karadeniz takımlarından 9 puanlık darbe yedi. Sezonun ilk yarısında ilk olarak Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında ise yeşil-mavililer ile deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti. Fırtına, 12 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ile sezonun ilk yarısında Papara Park'ta oynadığı maçı 2-1 kazanırken; önceki gün deplasmanda kaybetti. Böylelikle Trabzonspor, bu sezon Karadeniz derbilerinden sadece üç puan alabildi. Tam dokuz puan kaybetti.

BU NASIL FUTBOL

Yerel gazeteler yenilgiyi farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. İşte Trabzon'daki gazete başlıkları: Taka: Kupa'yı düşündük Samsun'da yürüdük, Günebakış: Trabzon yıkıldı, Kuzey Ekspres: 19'un peşindeyiz, Sonnokta: Bu nasıl futbol.

BARDHI ATIYOR

Geçen hafta Gaziantep FK maçında harika bir gol atan Bardhi, bu kez de Samsunspor karşısında sahne aldı. Maçın 32. dakikasında duran bir topun ardından sahneye çıkan Makedon orta saha golünü attı ama bu puan için yeterli olmadı.