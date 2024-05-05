Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Abdullah Avcı, gidecek olan Pepe'den ne bekliyor; neden bu kadar ruhsuz mücadele eden Pepe'ye sabır gösteriyor! Pepe takımın bütün enerjisini düşürdü. Abdullah Avcı, 80 dakika sahada tuttu Pepe'yi… İnanılır gibi değil! Kanatlardan tek bir hücum yapamadı, orta atamadı Trabzonspor! O zaman Onuachu nasıl gol atacak! İşleyen düzeni bozdu Abdullah Avcı ve Samsunspor bunu çok iyi kullandı; 36 dakikada 3 gol attılar. Hakem Abdulkadir Bitigen de maçı çok kötü yönetti. Onuachu'nun bütün ikili mücadelelerine faul çaldı.

Birçoğu faul değildi. Rakip, Onuachu'ya çarpıp düşüyor, hemen düdük! 60 dakika sahada kalan Trezeguet'nin oyuna hiçbir katkısı olmadı. Abdullah Avcı da Mısırlı oyuncunun yerine Vişça'yı sahaya sürdü. Değişen bir şey oldu mu, hayır! Çünkü dersine hiç çalışmamış Trabzonspor!