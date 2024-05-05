Haberler Trabzonspor Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:11 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:13
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ!

Samsunspor; hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarı ile maça bu kadar motive çıkarken;

Trabzonspor sahada iki kötü stoper ile yer aldı. Samsunspor, adeta dalga dalga Trabzonspor'un üzerine gelirken, bordo-mavililer, temposuz futboluyla taraftarını kahretti. İlk yarıda neler oldu neler!

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Uğurcan Çakır kardeşim, bu sezon bu kaçıncı hatan! Sen bu değilsin! Sen, Trabzonspor'u şampiyon yapan kalecisin. Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor! Toparla kendini… Sen bir numarasın! Bunu unutma ve maçlara motive ol

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor! Toparla kendini… Sen bir numarasın! Bunu unutma ve maçlara motive ol! Trabzonspor, rakibe çok uzak oynuyor. Vişça da kenarda bekleyince; ilk yarıda ne yaptığı, ne oynadığı belli olmayan bir Trabzonspor izledik. Serbest vuruştan bir gol atıp, bir şutu da direkten dönen Enis Bardhi, takımının en iyisiydi. Gerisini siz düşünün artık! Tamam hafta içinde kupa rövanşına çıkacak bu takım. Ama bir Karadeniz derbisi oynuyorsun! Sahada savaşacaksın. Bunların hiçbirini göremedik Trabzonspor'da.

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Abdullah Avcı, gidecek olan Pepe'den ne bekliyor; neden bu kadar ruhsuz mücadele eden Pepe'ye sabır gösteriyor! Pepe takımın bütün enerjisini düşürdü. Abdullah Avcı, 80 dakika sahada tuttu Pepe'yi… İnanılır gibi değil! Kanatlardan tek bir hücum yapamadı, orta atamadı Trabzonspor! O zaman Onuachu nasıl gol atacak! İşleyen düzeni bozdu Abdullah Avcı ve Samsunspor bunu çok iyi kullandı; 36 dakikada 3 gol attılar. Hakem Abdulkadir Bitigen de maçı çok kötü yönetti. Onuachu'nun bütün ikili mücadelelerine faul çaldı.


Birçoğu faul değildi. Rakip, Onuachu'ya çarpıp düşüyor, hemen düdük! 60 dakika sahada kalan Trezeguet'nin oyuna hiçbir katkısı olmadı. Abdullah Avcı da Mısırlı oyuncunun yerine Vişça'yı sahaya sürdü. Değişen bir şey oldu mu, hayır! Çünkü dersine hiç çalışmamış Trabzonspor!

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Samsunspor haklı bir galibiyet aldı. Taraftarı da Samsunspor'u çok iyi ateşledi ama maç boyunca Trabzonsporlu oyunculara yabancı madde yağdırdılar! Trabzonspor'un bu maça doğru 11 ile çıkıp kazanması gerekirdi. Kupa maçı öncesinde moral depolamak için! Trabzonspor bu maçtan gerekli dersleri çıkarmazsa; kupa rövanşında hüsrana uğrar! Gisdol ise çok iyi bir teknik adam olduğunu bir kez daha gösterdi.

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - PANZEHİR

Trabzonspor'un Samsun deplasmanında Abdullah Avcı'nın beklenildiği gibi çarşamba günü Karagümrük ile oynanacak kupa yarı final rövanş maçı bazı oyuncuları rotasyona sokacağı belliydi. Aylar sonra Baniya ve Fernandez'in bir arada savunmanın göbeğinde oynaması, orta saha düzeninin bozulması, Uğurcan'ın formsuzluğu gibi bu mağlubiyette ilgili birçok yanlış tercih kararları sayabiliriz. Bordo-mavililer gol yiyebilir, istenmese de bireysel hatalar da futbolda olabilir. Sırf bunun üzerinden bir maç analiz etmek de doğru değil. Esas kullanacağımız veri, oynanan oyun olmalıdır.

Trabzonspor ilk yarıyı %65 ile topla oynayıp, 3 orta yapıp, 1 defa rakip ceza sahasının içine girip, sıfır kornerle tamamladı. Bunun en büyük nedeni, rakibin en önemli oyun stratejisi olan; top rakipteyken şiddetli yapılan presle kısa yoldan golü bulmaktı. Bununla beraber duran toplardan da ligimizde en çok gol bulan takımlardan biriydi.
Nitekim de bu özelliklerini en iyi şekilde kullanıp sonuca gitmesini bildiler.

Spor gazetesi yazarları Yılport Samsunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'un savunma ve orta sahada topa sahip olduğu ama oyuna hükmedemediği, rakibin yaptığı güçlü pres anlayışına hem doğru çalışılmamış pas şablonunun hem de az temaslı oyunu tercih etmeyip Samsunspor'un kurduğu oyun tuzağına düşmesi; ortaya bu skoru çıkardı. Madem karşınızda böyle bir rakip var, 'zor' oyunu her zaman bozduğu gibi, ona karşı onların tercih ettiği gibi pas yapmadan yüksek direkt toplarla Onuachu'ya oynayıp, oradaki ikinci topları alıp, daha sonra hücum etmeyi ve rakibe hataya zorlamaya tercih etmeliydi. İkinci yarı Avcı oyuncu değişiklik yapmasına rağmen, oyunda değişen olumla bir şey görmedik. Özetle; Abdullah Avcı oyun anlamında zehire karşı panzehiri, maçın hiçbir bölümünde oluşturamadı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...
G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
DİĞER
Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
Semih'e dev talip! İşte istenen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Abdullah Avcı: Oyuna ortak olamadık
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin" Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin" 09:11
Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? 08:54
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 08:46
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs 07:14
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:58
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:58
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:53
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:42
Cimbom'un hedefi Casemiro Cimbom'un hedefi Casemiro 00:36
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35