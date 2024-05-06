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Onuachu durdu

Geçen hafta Gaziantep FK maçında 18 dakikada 3 gol atıp, 1 asist yapan Onuachu, Samsunspor karşısında etkisiz kaldı. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan bordomavili takım, Nijeryalı'nın fileleri sarstığı maçlarda 22 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Onuachu durdu

Geçen hafta Gaziantep FK maçında 18 dakikada 3 gol atıp, 1 asist yapan Onuachu, Samsunspor karşısında etkisiz kaldı. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan bordomavili takım, Nijeryalı'nın fileleri sarstığı maçlarda 22 puan topladı.

9 YENİLGİDE YER ALMADI

Fırtına, ligde 35 haftada 13 kez yenilirken, bu mağlubiyetlerin 9'unda Onuachu yoktu. Bordo-mavililer, Onuachu'nun forma giymediği 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyetle 29 puan kaybetti. Nijeryalı santrforun oynadığı 19 maçta ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 39 puan elde etti.

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