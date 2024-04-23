Abdullah Avcı ilk peşinde

Teknik adamlık kariyerinde en büyük başarıları Trabzonspor'da kazanan Abdullah Avcı, kariyerinin ilk Türkiye Kupası'nı da bordo-mavili takımda kaldırmak için geri sayıma geçmiş durumda.

İlk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelen tecrübeli teknik adam, 1'i Süper Lig, 2'si Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanırken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. 2021-22'de yarı finale yükselen Trabzonspor, Kayserispor'a elenmişti. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ikinci kez yükseldiği yarı finalde rakibini eleyip finale yükselmek istiyor.

KARAGÜMRÜK MESAİSİ SÜRDÜ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 ve rondo gerçekleştirildi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

BORDO-mavili ekibin Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan, Fırtına'nın bu sezon 3; toplamda 14 maçını yönetti. 9 kez kazanan bordo-mavililer, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.