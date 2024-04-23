Trabzonspor'da transfer harekatı!

Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonu öncesinde henüz bir önceki sezon tamamlanmadan Bruno Peres ve Gervinho transferlerini lig bitmeden resmiyete dökmüş, Marek Hamsik transferini de bir sonraki aşamada hemen bitirmişti. İskelet kadronun önemli bir bölümünü kampa getiren Fırtına'da bu durumu tekrar başarmak isteyen Başkan Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon öncesi transferde yeniden erken hareket etme kararı almıştı.

STANDARD LIEGE İKNA EDİLDİ

Bu doğrultuda geniş kapsamlı görüşmeler yürüten Trabzonspor kurmayları iki transferi imza aşamasına getirdi. Trabzonspor, Glasgow Rangers kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Borna Barisic (24) ile prensipte anlaştı. Bu sezon Gaziantep FK kulübünde kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Denis Draguş (24) ile de yapılan görüşmeler sonucunda kulübü Standard Liege önceki gün önemli oranda ikna edildi. Belçika ekibiyle prensipte anlaşma yapıldı.

İKİ TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Böylelikle henüz lig bitmeden iki transferi imza aşamasına getiren yönetim kurulu lig bitmeden bu sayıyı en az 3 veya 4'e çıkartmak istiyor. Daha sonra ise takımdan ayrılacak oyunculara ve yabancı kontenjanına bağlı olarak transfer çalışmalarına devam edilecek. Bu arada Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Denis Draguş ve Borna Barisic transferlerinin lig bittikten sonra kulüp tarafından son detaylarda önemli bir sorun çıkmaması durumunda duyurulması bekleniyor.

DRAGUŞ'UN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un transferi için prensip anlaşmasına vardığı Denis Draguş transferinin detayları Belçika basını tarafından yazıldı. Mercato'nun Stardard Liege kulübü yetkililerine dayandırdığı habere göre; Trabzonspor, Romanyalı forvet için Belçika ekibine bonuslarla birlikte 2 milyon euro civarında bir bonservis verecek. Haberde Standard Liege kulübünün 3 milyon euro'da direttiği ancak oyuncunun Trabzonspor'a gitme yönündeki arzusu nedeniyle bunda başarılı olamadığına vurgu yapıldı.