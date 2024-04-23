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Trabzonspor'da Abdullah Avcı öğrencilerle bir araya geldi

Son dakika Trabzınspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 11:09
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı öğrencilerle bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yol-İş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Avcı, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Benim en çok hassas olduğum, dikkat ettiğim özellikle eğitim ve sağlık ile ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

Ziyarette Abdullah Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Edin Vişça forması hediye edildi.

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