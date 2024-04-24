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Edin Visca söz verdi

Boşnak yıldız, “Takım olarak kupayı çok istiyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Edin Visca söz verdi

Edin Visca: Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. Takım olarak kupaya odaklandıklarını belirten Vişça, "Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun yolu da kupayı kazanmaktan geçiyor. Son maçlarda iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bunun karşılığını da son oynadığımız maçta Kayseri'yi yenerek aldık. Ama bu maç artık geride kaldı. Tüm konsantrasyonumuzu Karagümrük ile oynayacağımız kupa maçına verdik. İlk maçta avantajlı bir skor kazanmak istiyoruz" dedi. Bu arada ligde iki kez şampiyonluk yaşayan bir kez de Süper Kupa kaldıran 34 yaşındaki yıldız, "Türkiye kupası kariyerimde eksik. Onu da kaldırırsam koleksiyonu tamamlarım" ifadelerini kullandı.

ONUACHU DÖNÜŞE HAZIR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le oynanan maçta sakatlık geçiren Paul Onuachu, yine bir kupa mücadelesiyle sahalara dönüyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve ligdeki Kayserispor sınavında kadroya giren Nijeryalı forvet, bugün Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Onuachu'nun bu sezon 18 maçta 9 golü bulunuyor.

KUPADA EN SKORER ENİS

Türkıye Kupası'nda bu sezon 4 maça çıkan bordo- mavililerde Enis Destan golleriyle dikkat çekti. 21 yaşındaki forvet, bu maçların tamamında forma giyerken 3 kez ağları sarsarak en skorer oyuncu oldu. Çorum ve Manisa FK (2) maçlarında gol sevinci yaşayan genç yıldız, ayrıca 1 asist yaptı. G.Birliği ve Başakşehir'i boş geçen Enis, Karagümrük karşısında sahne almak istiyor.

KARTAL PROJESİ TAMAM GİBİ

Önemli gelir beklenen Kartal projesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor Kulübünün, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesisleri 29 yıllığına kiralama işlemlerini tamamladığı öğrenildi. Arazinin satışıyla ilgili ise son aşamaya gelindiği bildirildi. Bürokratik görüşmelerin de kısa sürede bitmesi bekleniyor. Trabzonspor bu bölgenin satışıyla birlikte ciddi bir gelir elde edecek.

MEHMET CAN'DA GERİ SAYIM

Karadeniz ekibinin sezon başında Schalke'den opsiyonlu kiraladığı Mehmet Can Aydın için satın alma süresi bu ay sonunda doluyor. Alman basını daha önce opsiyonun 21 Nisan 2024'e kadar olduğunu duyurmuştu. Bu sürenin kulüpten alınan bilgiye göre ise ay sonuna kadar olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki sağ bekin Alman kulübüne geri dönmesi bekleniyor.

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