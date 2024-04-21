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Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 16:45
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Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı.

Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında ise sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililerin gollerini 67. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+5. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe 60 puanda kaldı.

TRABZONSPOR GALİBİYETİ HORONLA KUTLADI

Trabzonsporlu futbolcular, mücadele sonrası horon teperek Fenerbahçe galibiyetini kutladı.

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