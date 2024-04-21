Trabzonspor 3-0 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı.
Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında ise sarı-lacivertliler rakibine 3-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililerin gollerini 67. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+5. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.
Şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe 60 puanda kaldı.
TRABZONSPOR GALİBİYETİ HORONLA KUTLADI
Trabzonsporlu futbolcular, mücadele sonrası horon teperek Fenerbahçe galibiyetini kutladı.
🎶 Şimdi horon zamanı pic.twitter.com/PwCsQCnNqh— Trabzonspor Kadın Futbol Takımı (@tskadinfutbol) April 21, 2024