Haberler Trabzonspor Oyuna ve disipline sadık kal

Oyuna ve disipline sadık kal

Teknik direktör Abdullah Avcı, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor müsabakası öncesi oyuncularını uyardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Oyuna ve disipline sadık kal

Teknik direktör Abdullah Avcı, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor müsabakası öncesi oyuncularını uyardı. Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına her fırsatta aktaran bordo mavili hoca, ciddiyet istedi. Hem savunmayı hem hücumu birlikte yapmaları gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, oyuna ve disipline sadık kalan Trabzonspor istediğini yineledi

17 HAFTA 3. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanmak istiyor. Karadeniz devi, 17 haftadır koruduğu üçüncülük koltuğunu sezon sonuna dek kaptırmak istemiyor.

3 EVDE, 3 DIŞARDA

Fırtına, Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünü evinde, 3'ünü de deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Kayserispor (D), Gaziantep FK, Samsunspor (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak

DEPLASMANI SEVDİ

Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan topladı. Fırtına, tecrübeli hocanın gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde etti. 12 dış saha sınavında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 21 puan toplayarak iç sahayı solladı.

ORTALAMASI DÜŞTÜ

BORDO-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde toplamda 24 maç oynadı. 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 8 kez mağlup oldu. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak Trabzonspor'daki ortalaması en düşük dönemini yaşadı.

İSTİKRARSIZ SONUÇLAR

Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyarak istikrardan uzak bir görüntü sergiledi. Fırtına, Trendyol Süper Lig'de 32 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi. 54 gole karşılık, kalesinde 42 golü gördü ve 52 puan topladı. Karadeniz ekibi, 32. hafta itibarıyla son 8 sezonun en çok mağlubiyetini aldı.

KAYIP STOPERLER

32. haftasını 52 puan ile 3. sırada kapatan Fırtına'da, stoperler Benkovic, Hüseyin Türkmen ve Baniya, son haftalarda kesik yedi. Benkovic ve Türkmen 10, Baniya da 8 maçtır kadroda yer almıyor. Avcı, son haftalarda orta alan Mendy ile Denswil'i stoperde daha çok kullandı. Fernandez de alternatif oldu.

BENKOVİC GÖZDEN DÜŞTÜ

başında Udinese takımından 1 yıllığına kiralanan Benkovic, Bjelica'dan sonra forma giymekte güçlük çekti. Hırvat hoca ile ilk 8 haftada 7 maça çıkan (1 maç sakat) 26 yaşındaki stoper, toplamda 13 karşılaşmada 1024 dakika oynadı. 1.93 boyundaki savunmacı, Avcı döneminde 5 maçta ilk 11'de tekrar görev yaptı. Sakatlandı ve daha sonra da düzelmesine karşın son 10 maçta forma şansı bulamadı.

BANİYA FORMA GİYEMEDİ

Karagümrük kulübünden sezon başında alınan Baniya ligin 24. haftasındaki Beşiktaş derbisinin ardından görev yapamadı. Son 8 lig maçında kadroya alınan fakat forma giyemeyen Baniya, toplam 20 maçta 1615 dakika oynadı.

TÜRKMEN'İN ŞANSSIZLIĞI

yıllarda sakatlık sorunu yaşayan Hüseyin Türkmen, bu sezon da istikrarı yakalayamadı. Trendyol Süper Lig'de sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen 26 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonu kaparken, son 10 maçta takımda yer alamadı.

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