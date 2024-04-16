İlk 10 kabusu

Fırtına ligin ikinci yarısında ilginç bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavililer, puan durumuna göre ilk 10 ve ilk 10 dışındaki kalan takımlara karşı farklı bir performans ortaya koydu. Trabzonspor, ilk 10'da yer alan takımları yenemedi. (7 mağlubiyet 1 beraberlik). Bu periyotta 19 gol yedi, fileleri 7 kez sarstı. Fırtına, ilk 10 dışında kalan takımlarla yaptığı 5 maçta ise puan kaybetmedi. 13 gol attı; 2 gol yedi. Trabzonspor ilk 10'da bulunan Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK AVANTAJI

Ligde Beşiktaş ve Çaykur Rize'nin 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanmak istiyor. Ligde 52 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 24 maçlık dönemde 17 haftayı üçüncü sırada kapattı. Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı takımı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşımıştı.

SON 8 MAÇTA OYNAYAMADI

Avcı'nın gelmesinin ardından forma bulmakta zorlanan Baniya, son 8 maçta süre alamadı. En son 4 Şubat'taki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkan 1.94 boyundaki stoper, o maçın ardından ligde formayı giyemedi. Avcı, Trabzonspor'un sahasında 2-1 kazandığı Konyaspor mücadelesinin ardından Baniya'yı eleştirmişti.

HEDEF KAYSERİ

Lig'de 52 puanla 3'üncü sırada bulunan ve en yakın rakibi Beşiktaş ve Rize ile arasında 4 puan fark bulunan bordo-mavililer puan cetvelindeki yerini korurken önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçına odaklandı. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak 3'üncülükteki yerini sağlamlaştırmak isteyen bordo-mavili takım deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

SON 6 MAÇ

ligin son 6 haftasında 4 puanlık avantajını kullanarak sezonu 3. sırada bitirmeye gayret gösterecek. Bordo-mavililer, son 6 haftada sırasıyla Kayseri (D), G.Antep FK, Samsun (D), İstanbulspor, Başakşehir (D) ve A.Gücü ile karşılaşacak.

Geriye düşünce kaybediyor

ilk golü yediği 13 maçın 10'unda puan alamayan Fırtına, ayrıca kaybettiği 12 maçın 6'sında gol atamadı. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü 1-0, 2'sini de 2-0 kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı bu duruma çare arıyor

Altıncı sırada tamamlamıştı

mavililer, geçen sezon ligi 57 puanla 6. tamamlayarak Avrupa'ya gitme hakkı elde edememişti. Fırtına, son 6 haftada üçüncülük yolunda büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.