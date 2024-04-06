İstikrarın adı Edin Visca

Abdullah Avcı'nın Türkiye'ye getirdiği ve Başakşehir'in ardından Trabzonspor'a aldırdığı Edin Vişça, şampiyonluk sezonunda önemli katkılar sunmuştu. Geçen sezon ise sakatlıklar nedeniyle tam 35 maç kaçıran 34 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ise en çok forma giyen isim. Boşnak sağ kanat Süper Lig'de 30, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere 34 maça çıktı. Abdullah Avcı'nın yeniden takımın başına geçmesiyle performansı artıran Vişça, 34 maçta 5 gol atıp 10 asist yaptı. Her zaman takım oyuncusu olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Sadece asist ve goller önemli değil. Takım için çalışmak gerek" dedi.

UĞURCAN TAKİP EDİYOR

Takımın en istikrarlı ismi olan Vişça, 34 maçta sahada yer aldı ve 5 gol ile 10 asistlik katkı sağladı. Boşnak sağ kanadı 33 maça çıkan kaptan Uğurcan Çakır ve 32'şer maça çıkan Enis Bardhi ile Eren Elmalı ikilisi takip etti.