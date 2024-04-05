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Yerel basın öfkeli

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar nedeniyle sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Yerel basın öfkeli

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar nedeniyle sert tepki gösterdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tepkinin dile getirildiği spor sayfaları simsiyah çıktı. Tüm yerel basında çıkan günlük gazetelerde, karara tepki gösterildi.

YAZIKLAR OLSUN

Trabzon basını ayrıca haberlerinde de özellikle Fenerbahçeli oyunculara verilen cezalara tepki göstererek, "Yazıklar olsun", "Adam öldürmeye teşebbüse ceza yok", "Adaletinize tükürelim" gibi manşetler kullandı.

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