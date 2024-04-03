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İki isme çok güveniyor
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki hataları düzeltmek için Konyaspor karşısında özel önlemler alıyor. Defansta Mendy ve Denswil'e güvenen 60 yaşındaki hoca, Konyaspor'un hücumcularına karşı bu iki oyuncuya özel uyarılarda bulundu. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki hatalardan ders çıkaran Avcı, benzer hataların tekrarlanmaması için özel önlemler alıyor.
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