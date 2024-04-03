Haberler Trabzonspor İki isme çok güveniyor

İki isme çok güveniyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki hataları düzeltmek için Konyaspor karşısında özel önlemler alıyor. Defansta Mendy ve Denswil'e güvenen 60 yaşındaki hoca, Konyaspor'un hücumcularına karşı bu iki oyuncuya özel uyarılarda bulundu. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki hatalardan ders çıkaran Avcı, benzer hataların tekrarlanmaması için özel önlemler alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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İki isme çok güveniyor
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki hataları düzeltmek için Konyaspor karşısında özel önlemler alıyor. Defansta Mendy ve Denswil'e güvenen 60 yaşındaki hoca, Konyaspor'un hücumcularına karşı bu iki oyuncuya özel uyarılarda bulundu. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki hatalardan ders çıkaran Avcı, benzer hataların tekrarlanmaması için özel önlemler alıyor.
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