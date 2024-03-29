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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Oliver Torres müjdesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un, yakından ilgilendiği Oliver Torres'ten bordo-mavililere sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Oliver Torres müjdesi!

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Ara transferde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, kadro planlamasını yaz dönemine bırakmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, transferde geçtiğimiz ay düğmeye basarken; bordo-mavili takımda ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Orta sahada Batista Mendy'nin yanına 6-8 numara oynayabilen bir isim ve bir de 10 numara düşünülüyor. Ayrıca kanat ve forvet bölgesine de nokta atışı transferler planlanıyor. Orta sahada bir süredir eksikliği hissedilen 8 numara pozisyonu için oyuncu arayan Fırtına, İspanyol oyun kurucu Oliver Torres'te karar kıldı. Trabzonspor temaslara başladı.

6, 8 VE 10'DA OYNUYOR

Sevilla ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinden ayrılacağını açıkladı. Kariyerinin en olgun zamanlarında olduğunu söyleyen Torres, "29 yaşında, kariyerimin zirvesinde olduğum doğru. Kendimi daha olgun hissediyorum ve çok daha iyi tanıyorum. Bir yerde beş yıl çok fazla. Bu iyi bir çalışmanın sonucudur" dedi. Bu sezon 31 maçta görev yapan ve bunlardan 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol futbolcu, 2 asist yaptı. Bu maçların çoğunda merkez orta saha pozisyonunda oynayan Torres, 10 numara ve sol kanatta da görev aldı. 3 bölgede de başarılı bir şekilde görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Torres ile ara transfer döneminde Beşiktaş da ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Trabzonspor, Torres'i kadrosuna katmak için oldukça kararlı gözüküyor.

11 MİLYON EURO'YA ALINDI

Kariryerinde daha önce Atletico Madrid, Villarreal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon euro'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri bir dönem 19 milyon euro olmuştu.

17 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 32 maçta görev alan Oliver Torres, bin 859 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Bir dönem 17 milyon euro'yu gören Torres'in güncel transfermarkt piyasa değeri 6 milyon euro.

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