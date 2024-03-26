Haberler Trabzonspor Emre Kartal’ın akreditasyonu yokmuş!

Emre Kartal’ın akreditasyonu yokmuş!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Papara Park Stadı'nda oynanan derbinin yankıları devam ediyor. Trabzonspor avukatları birçok konuyu derinlemesine incelerken, Fenerbahçe kulübünde teknik ekipte yer alan teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın karşılaşmaya akreditasyon kartı olmadan girdiği tespit edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Emre Kartal’ın akreditasyonu yokmuş!

Maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan olaylar sırasında saha içine giren ve ardından soyunma odasında da bulunan Emre Kartal'ın akreditasyon kartsız saha içerisine girdiği ve olaylara karıştığını iddia eden Trabzonspor yetkilileri, bu konudan şikayetçi olacak. Kulüp avukatları, Emre Kartal'ın kesinlikle akreditasyonunun olmadığını ve sahaya giren taraftarlarla aynı sevklerden işlem yapılması gerektiğini iddia etti.

HERKES İCİN ADALET

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 5 taraftarının gözaltında tutulmasına tepkisini sürdürüyor. Kulüp Genel Sekreteri Avukat Kemal Ertürk, "Adalet istiyoruz", "Özgür Trabzonspor tribünü" adında paylaşımlar yaparak, hukuki sürecin tutuksuz devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ertürk, Trabzonspor kulübünün yaşanan olayları asla tasvip etmediğini ancak daha önce emsali olmayan bir şekilde taraftarlarının tutuklanmasına da tepki göstererek, bu durumun son bulmasını istediklerini belirtti.

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