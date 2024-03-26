Emre Kartal’ın akreditasyonu yokmuş!

Maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan olaylar sırasında saha içine giren ve ardından soyunma odasında da bulunan Emre Kartal'ın akreditasyon kartsız saha içerisine girdiği ve olaylara karıştığını iddia eden Trabzonspor yetkilileri, bu konudan şikayetçi olacak. Kulüp avukatları, Emre Kartal'ın kesinlikle akreditasyonunun olmadığını ve sahaya giren taraftarlarla aynı sevklerden işlem yapılması gerektiğini iddia etti.

HERKES İCİN ADALET

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 5 taraftarının gözaltında tutulmasına tepkisini sürdürüyor. Kulüp Genel Sekreteri Avukat Kemal Ertürk, "Adalet istiyoruz", "Özgür Trabzonspor tribünü" adında paylaşımlar yaparak, hukuki sürecin tutuksuz devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ertürk, Trabzonspor kulübünün yaşanan olayları asla tasvip etmediğini ancak daha önce emsali olmayan bir şekilde taraftarlarının tutuklanmasına da tepki göstererek, bu durumun son bulmasını istediklerini belirtti.