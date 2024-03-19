Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, gerekli incelemelerin yapılacağı ve iki taraf için de bir suç işlenmişse bunun soruşturulacağını ifade etti.

İşte o sözler...

"Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur."