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Fedakar Meunier

Fırtına’da sakatlığıyla şok eden Belçikalı yıldız, teknik ekiple görüşerek, “Fenerbahçe maçında oynamak istiyorum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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Fedakar Meunier

Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacağı karşılaşma öncesi tecrübeli futbolcu Thomas Meunier, karın bölgesinde kas yaralanması yaşamıştı. Bordo-mavililer şok etkisi yaşarken gözler Belçikalı oyuncunun durumuna çevrildi. Sağlık ekibinin tedavi sürecini sürdürdüğü oyuncunun Fenerbahçe maçında sahada yer alarak takıma destek olmayı çok istediği öğrenildi. SAĞLIK kurulunun teknik ekibe sunduğu rapor doğrultusunda maç öncesinde kendisini antrenmanlarda deneyecek olan oyuncu, teknik ekiple görüşerek, "Bu maçta oynamak istiyorum" dedi. Meunier'in bu talebi teknik ekibi de fazlasıyla mutlu etti. Fedakarlık yaparak sahada olmak isteyen Meunier'i son ana kadar takip edecek teknik heyet oynatma konusunda karar verecek.

BELÇİKA'DAN MİLLİ DAVET

Adeta yeniden doğan Meunier, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı. Son olarak 28 Mart 2023'teki Almanya maçının kadrosunda yer alan 32 yaşındaki sağ bek, 1 yıllık aranın ardından davet aldı. Belçika'nın 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 29 Mart'ta İngiltere'yle oynayacağı maçlara gidecek Meunier, mili formayı son olarak 2022 Dünya Kupası'nda giydi.

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