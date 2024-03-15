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Derbiyi Meler yönetecek

Pazar 20.30'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler daha önce bu rekabette iki kez görev yaptı. Bu maçların ikisini de bordo-mavililer (2-1 ve 2-0) kazandı. Fırtına, Meler yönetiminde toplamda ise 27 maça çıktı. 12 galibiyet, 8 yenilgi ve 7 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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Derbiyi Meler yönetecek

Pazar 20.30'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler daha önce bu rekabette iki kez görev yaptı. Bu maçların ikisini de bordo-mavililer (2-1 ve 2-0) kazandı. Fırtına, Meler yönetiminde toplamda ise 27 maça çıktı. 12 galibiyet, 8 yenilgi ve 7 beraberlik yaşadı.

ÜSTÜNLÜK KURDU

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı son dönemde evindeki üstünlüğü dikkat çekti. Lig ve kupada iç sahada çıktığı son 7 maçın 5'ini kazanan bordo-mavililer, sadece 20 Şubat 2021'de seyircisiz oynanan mücadelede kaybetti. İki ekip arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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