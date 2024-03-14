Trabzonspor sahada kalacak

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalar yaptı. Bordo-mavili taraftarları her zaman maça beklediklerini dile getiren Avcı, "Trabzonspor taraftarı takımına pozitif destek verdiğinde her zaman fark oluşturmuştur. Onun için bu desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Şu anki bütün hedeflerimizin içerisindeyiz. Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu ülkenin en önemli domino takımları. Bu zamana kadar birçok müsabaka oynadılar ve bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarlarımız takımlarını ne zaman pozitif destek verdiyse, oyunun içinde kaldıysa bu enerjilerini bize verip sonuna kadar takımlarını desteklediklerinde karşılığını aldık" dedi.

BİZİM ENERJİMİZ YÜKSEK

Fenerbahçe derbisine detaylı bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Avcı, "Oyunun sadece bir yönlü değil iki yönü de oynanıyor. Bunu oyuncu profilleri, takımın formasyonları belirliyor. Artık oyunun için formasyonlar değişiyor. O kadar hızlı ve değişen bir oyun var. Onun için Trabzonspor büyük bir takım. Savunmasını da hücumunu da yapacak. Duran topta ve taçta ne yapacağını bilecek. Buna detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Bizim enerjimiz yüksek. Moralimiz yerinde, çok iyi hazırlanıyoruz. Umarım sadece sahanın konuşulduğu, hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur. Sadece sahanın ve oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak" diye konuştu. Yunus Emre SEL

AVCI: İYİ HAZIRLANIYORUZ

"Topun oyunda daha fazla kaldığı, oyun formasyonlarının ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka bütün arzumuz, isteğimiz. Bu şekilde de keyifli, enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde hazırlanıyoruz."

YÜKSEK KONSANTRASYON

F.Bahçe maçı hazırlıkları kapsamında pratik çalışmaların iki gün içerisinde yapılacağının altını çizen Avcı, "Daha takımla toplantı yapmadım. Geçen haftanın geri bildirim toplantısını yaptık. Rakiple ilgili toplantı yarın veya ertesi gün. Savunma ve hücum olarak ikiye böldük. Pratik çalışmaları iki gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Takımda bu maça hazırlanmada yüksek konsantrasyon zaten var" dedi.

ORSIC'E BAKACAĞIM

Sezon başı kampında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mislav Orsic için açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Takım derbiye konsantre oldu. Saha içerisinde kalan bir Trabzonspor olacak. Orsic için cuma (yarın) karar vereceğim. Sıcak temaslı oyunlara başladı. 11 için olmaz çünkü büyük sakatlıktan çıktı ama kadro ile ilgili kendisi ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN'IN DURUMU İYİ

Sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır ile ilgili soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı, "Durumu iyi. Takımla beraber çalışıyor. Sağlık ekibi ve kaleci antrenörü ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hafta sonu bizimle olacak gibi gözüküyor" dedi.