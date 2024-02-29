Genç’ten kulübe ziyaret

AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'u ziyaret etti. Genç, Başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticilerle görüşerek Trabzonspor'a her türlü desteği vereceklerini söyledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Bordo mavili taraftarlar, son haftalardaki iç saha maçlarına oranla Başakşehir sınavına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken, ilk öğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden izledi.

HAYDE TRABZON SPORA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hareketli yaşam ve Sportif faaliyetler" projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Hayde Trabzon Spora" pankartı ile sahaya çıkan Trabzonsporlu oyuncular, herkesi spor yapmaya davet etti. Bu pankart alkış aldı.