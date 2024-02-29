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10'un adı Fırtına

Başakşehir’i Vişça’nın golüyle yıkan bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıktı. Karadeniz devi, G.Saray-Karagümrük eşleşmesinde tur atlayan takımla final için mücadele edecek. Hedef kupayı 10. kez almak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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10'un adı Fırtına

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor. Kupaya 4. turda Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, 5. turda ise Manisa FK'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan bordo-mavili takım dün de Başakşehir'i 1-0 yenerek saf dışı bıraktı. İlk yarıda rakibine büyük baskı kuran Karadeniz devi, istediği gole 57. dakikada ulaştı. Boşnak yıldız çok klas bir gol attı

DAHA ÖNCE 9 KEZ KAZANDI

Umut Güneş'in pasını alan Vişça, enfes bir dokunuşla topu Lima'dan aşırdı ve topu köşeye gönderip turu getirdi. Son 5 resmi maçını kazanan Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95,

2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20'da kupa sevinci yaşadı. Fırtına, 10'uncu zafer peşinde.

ULUSOY'A TEPKİ: ENDİŞELİYİZ

Fırtına, Başakşehir maçı öncesi VAR hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi: "Kirli eller dolayısıyla endişeliyiz! Sevincimizin bir kez daha kursağımızda kalma ihtimali sebebiyle endişeliyiz! Defalarca yaşanan hakem hataları nedeniyle endişeliyiz! Alın terimizin çalınması sebebiyle endişeliyiz! VAR odasıyla da mücadele edecek olmamızdan dolayı endişeliyiz! Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!"

2 SENE ÖNCEKİ GİBİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bordo mavili hoca, "Beşiktaş maçından bu yana oyunumuz gelişiyor. İlk yarıda baskıları doğru yaptık. Net pozisyonlarımız var. Doğru savunma, doğru hücum ve karşılığında turu aldık. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi" dedi. Transfer çalışmaları için de Avcı, "Bunun felsefesi olması lazım, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İstediğimiz profilleri söyledim. Hızla mesafe alıyoruz. Umarım iki sene önceki organizasyonu oluştururuz" diye konuştu.

MEUNIER'DEN PAYLAŞIM: UY AHA

Ara dönemde Dortmund'dan alınan ve müthiş bir performans sergileyen Meunier, Başakşehir maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Soyunma odasında formasını paylaşan Belçikalı sağ bek, bu anlara Kazım Koyuncu'nun "Uy aha" şarkısını ekledi. Taraftar paylaşıma beğeni yağdırdı.

ŞOK! ONUACHU SEDYE İLE ÇIKTI

Afrika Kupası nedeniyle en son 11 Ocak'taki Samsun maçında ilk 11'de sahaya çıkan Onuachu, ligde 6, kupada da 2 olmak üzere 8 maçta oynamamıştı. Abdullah Avcı dün Enis'in yerine Onuachu'yu Başakşehir maçında ilk 11'e aldı. Ancak Nijeryalı forvet, 67. dakikada sakatlanarak sedye ile çıktı. Onuachu'nun kasığından bugün MR çekilecek.

UĞURCAN ÇAKIR YİNE KAPATTI

Süper Lig'de art arda 3 galibiyet alan Trabzonspor, bu periyotta gol bile yememişti. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nda dün Başakşehir'i 1-0 yenerek kalesini bir kez daha kapattı. Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 27. karşılaşmada 10. kez gol yemedi

Başkan Doğan statta karşıladı.

Trabzonspor yönetiminin önemli bir bölümü Başakşehir ile oynanan kupa maçı için tribündeki yerini aldı. Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşma öncesi stadyuma girişte futbolcuları ve teknik ekibi karşıladı.

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