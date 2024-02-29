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Zarar şampiyonu Fenerbahçe

Süper Lig tarihinde transferden en fazla zarar eden kulüpler belli oldu. Listede 3 büyükler ilk üç sırayı paylaştı. Fenerbahçe ise zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler, -271 milyon euro ile ilk sırada... Kanaryayı -220 milyon euroyla Galatasaray takip ediyor. Üçüncü sırada -178 milyon euroyla Beşiktaş var. Trabzonspor’un ise zararı -88 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Zarar şampiyonu Fenerbahçe
Süper Lig tarihinde transferden en fazla zarar eden kulüpler belli oldu. Listede 3 büyükler ilk üç sırayı paylaştı. Fenerbahçe ise zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler, -271 milyon euro ile ilk sırada... Kanaryayı -220 milyon euroyla Galatasaray takip ediyor. Üçüncü sırada -178 milyon euroyla Beşiktaş var. Trabzonspor'un ise zararı -88 milyon euro.
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