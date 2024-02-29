DİĞER
Zarar şampiyonu Fenerbahçe
Süper Lig tarihinde transferden en fazla zarar eden kulüpler belli oldu. Listede 3 büyükler ilk üç sırayı paylaştı. Fenerbahçe ise zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler, -271 milyon euro ile ilk sırada... Kanaryayı -220 milyon euroyla Galatasaray takip ediyor. Üçüncü sırada -178 milyon euroyla Beşiktaş var. Trabzonspor’un ise zararı -88 milyon euro.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.