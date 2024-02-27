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Trabzonspor seriye taktı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da üst üste alınan 3 galibiyetin ardından moraller yerinde. Bordo-mavilileri bu süreçte, Hatay, Pendik ve Adana Demir’i devirdi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor seriye taktı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler artık gülmeye başladı. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 haftada 1 beraberlik 4 mağlubiyetle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer son 3 haftada kazanarak büyük moral depoladı. Önceki hafta Papara Park'ta Hatayspor'u 2-0, geçen hafta İstanbul'da Pendikspor'u 2-0 mağlup eden bordo mavili takımda hedef 8'de 8 yapmak. Bunun için de elinde büyük de bir fırsat var. Fırtına, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önündeki 4 karşılaşmasının 3'ünü evinde oynayacak.

KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Bordo-mavililer dışarıda sadece Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Karagümrük ve Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ile kupa randevusunu da yarın Papara Park'ta oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demir galibiyeti sonrası futbolcularına "İlk yarıda iyi bir futbol sergiledik. Oyundan zevk aldık. Her geçen gün kazanma alışkanlığımız oturuyor. Önümüzdeki süreç de zorlu. Biz Trabzonspor gibi oynarsak her takımı yeneriz. Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki maçları da kazanarak 8'de 8 yapalım. Puanları topladıkça öz güvenimiz de artacak" dedi

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MEUNIER'DEN MESAJ

Sağ bek Thomas Meunier'in Trabzonspor'a katkısı devam ediyor. Oynadığı ilk üç maçta asist yapan, Adana Demirspor galibiyetinde de hem defansta hem hücumda önemli rol oynayan 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, galibiyeti taraftarlara armağan etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 1.91 boyundaki savunmacı, "Ekip olarak tüm zorluklara rağmen" ifadesini kullandı.

GÖREV DESTAN'IN

Adana Demirspor maçında sonradan giren Paul Onuachu ile Nicolas Pepe iyi bir görüntü sergileyemedi. Yarın Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir karşılaşmasına yine Enis'in ilk 11'de başlayabileceği ama Onuachu'nun bu kez daha erken girebileceği vurgulandı.

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