Haberler Trabzonspor Trabzonspor Adana Demirspor'a odaklandı! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Adana Demirspor'a odaklandı! İşte muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 27. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan. Kritik karşılaşma öncesi işte muhtemel 11'ler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Adana Demirspor'a odaklandı! İşte muhtemel 11'ler

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Süper Lig'in 27. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde 43 puana sahip Fırtına, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordomavili takım, Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligin son 2 haftasında Hatayspor'u ve Pendikspor'u mağlup eden Karadeniz devi, Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın iyi yola girdiğini ve seri galibiyet dönemine girdiklerini söyledi. Ligde üçüncülük isteyen, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Fırtına'da, tecrübeli hoca motivasyon turlarını hızlandırdı. Özellikle Onuachu ve Pepe'nin Afrika Kupası'ndan dönmesiyle hücum konusunda eli güçlenen Avcı "Maç maç ilerleyeceğiz. Artık her hafta daha zor geçecek. Ancak zoru kolaya çevirmek bizim elimizde" sözleriyle takımına seslendi.

KAZANMA İSTEĞİNİ GÖREYİM

Bu ekibin gücüne ve kalitesine inanıyorum" diyen Abdullah Avcı "Sahada takım için fedakarlık yapıp, yüksek konsantrasyonla oynayalım yeter. Her maçta kazanma arzusunu ve mücadeleyi görmek istiyorum. 90 dakika savaşın" dedi. Bordo- mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 18 maçta 1.72 puan ortalaması elde eden başarılı hoca yönetimindeki Karadeniz devi rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü ve averajını düzeltti.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Semih, Gravilon, Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf, Emre, Mendoza, Balotelli

DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler için yeni karar! Carlo Ancelotti...
Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranları yüzde 257 arttı
Can Uzun'a rekor bonservis!
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
24 milyon euro ödendi
Taraftara davet
Namaz vakitleri İstanbul | 25 Şubat 2024
Canlı altın ve dolar kuru takibi
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal evinde rahat kazandı! Arsenal evinde rahat kazandı! 00:54
Arsenal evinde rahat kazandı! Arsenal evinde rahat kazandı! 00:53
Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 00:04
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 00:04
G.Saray'dan şaşırtan transfer! G.Saray'dan şaşırtan transfer! 00:04
Kasımpaşalı Yunus Emre'den penaltı açıklaması! Kasımpaşalı Yunus Emre'den penaltı açıklaması! 00:04
Daha Eski
Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt! Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt! 00:04
Dzeko'nun golünde ofsayt var mı? Dzeko'nun golünde ofsayt var mı? 00:04
Kartal'dan Fred müjdesi! Kartal'dan Fred müjdesi! 00:04
Toroğlu'dan G.Saray'a sert sözler! Toroğlu'dan G.Saray'a sert sözler! 00:04
G.Saray'dan flaş hakem tepkisi! G.Saray'dan flaş hakem tepkisi! 00:04
F.Bahçe Kadıköy'de 90+6'da kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de 90+6'da kazandı! 00:04