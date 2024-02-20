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İşi kafada bitiriyor

Rakip fileleri 14 kez kafa ile sarsan Fırtına, bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor, 2019/20’den (15 kez) bu yana en yüksek sayıya ulaşmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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İşi kafada bitiriyor

Bordo-mavili takımın hücum hattı özellikle fizik gücü yüksek oyunculardan kurulu. Yüksek toplardaki hakimiyetiyle dikkat çeken Trabzonspor, attığı kafa golleriyle zirvede yer alıyor. Hem savunmasında, hem de hücum bölgesinde 1.90'ın üzerinde çok sayıda futbolcusu bulunan Fırtına, filelere tam 14 kafa golü bıraktı. Karadeniz devi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda son 3 maçında kafa golleri buldu. G.Birliği maçında 90+6. dakikada Eren'ın kafa golüyle müsabakayı uzatmalara taşıyan Trabzonspor, Hatay ve Pendik sınavlarında da kafa ile sonuca gitti. Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takımı olan Fırtına (14), 2019/20 sezonundan (15 kez) bu yana en yüksek sayıya da ulaşmış oldu.

5 OYUNCU, KAFA İLE GOL BULDU

En çok kafa golünü Onuachu ve Enis Destan kaydetti. 2.01'lık boyunun avantajlarını kullanan Nijeryalı forvet, 9 golünün 5'ini kafa ile kaydetti. Enis ise 4 kez kafa ile ağları sarstı. Trezeguet ve Benkovic'in 2, Denswil'in 1 kafa golü var.

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