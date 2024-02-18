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Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan bordo-mavililer 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Trezeguet ve Enis Destan kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:05
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Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Bordo-mavili ekip zorlu mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 43'ye yükseltti. Siltaş Yapı Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26'ncı dakikada Halil Akbunar, ceza sahasının solunda topu Meunier'den kurtarmak isterken meşin yuvarlak oyuncunun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine kenara gelen Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal etti.

30'uncu dakikada Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Visca'nın yerden şutunda top az farkla dışarı çıktı.

36'ncı dakikada Meunier'den pasını alan Bardhi'nin ceza sahası çaprazından şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54'üncü dakikada sağ kanattan Midstjö'nün ortasına ön direkteki Gökcan Kaya'nın yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

56'ncı dakikada sol kanattan kullanılan frikikte Sequeira'nın ortasında altıpas önündeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

60'ıncı dakikada ceza yayı civarında Bardhi'nin pasında topa gelişine vuran Berat Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

64'üncü dakikada Meunier'nin sol kanada uzun pasında topu ceza sahası dışında hafif sol çaprazda kontrol eden Bardhi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

75'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Berat Özdemir'den seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Trezeguet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

80'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Meunier'nin ortasında arka direkte boş durumda olan Enis Destan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

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