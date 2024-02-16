TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Güney Amerika çıkarması

Teknik direktör Abdullah Avcı, ara dönemde sadece Meunier'in alınması ile ilgili, "Büyük maliyetlere girmek istemedik. Ama gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladık" demişti. Yapılan planlama doğrultusunda Trabzonspor Scout Ekibi yetkilileri öncelikli olarak Güney Amerika'yı mercek altına alacak. İki görevlinin Brezilya ve Arjantin'e gideceği ve oyuncu izlemeye başlayacağı öğrenildi. Birçok bölge için futbolcu takip edilecek. Karadeniz devinin yaz döneminde stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviye yapması bekleniyor.

ALTYAPI İÇİN ÖZEL EKİP

Altyapıyı geliştirme projelerine bir yenisi daha eklendi. Trabzonspor yönetim kurulu özel bir ekip kurdu ve tüm Türkiye'de oyuncu taramaları başladı. Yaklaşık 10 kişiden oluşan yeni ekibin beğendiği 12 ila 16 yaş arasındaki birçok oyuncu altyapıya alınıyor. Bu isimlere eğitim ve barınma imkanları da sağlanıyor.