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Taraftardan protesto

Karadeniz devinin son dönemde ortaya konulan kötü futbol, taraftarları tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Galatasaray derbisinde başlayan kötü performans, Çaykur Rizespor maçıyla devam etmişti. Taraftarlar dün Kasımpaşa sınavının ikinci yarısında sergilenen kötü futbol ve yenen goller sonrası futbolcuları hedef alarak "Formayı çıkarın bırakın gidin" tezahüratları yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Taraftardan protesto
Karadeniz devinin son dönemde ortaya konulan kötü futbol, taraftarları tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Galatasaray derbisinde başlayan kötü performans, Çaykur Rizespor maçıyla devam etmişti. Taraftarlar dün Kasımpaşa sınavının ikinci yarısında sergilenen kötü futbol ve yenen goller sonrası futbolcuları hedef alarak "Formayı çıkarın bırakın gidin" tezahüratları yaptı.
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