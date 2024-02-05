Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OH BE
Beşiktaş, çok önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Fernando Santos dünkü derbide değişik bir sistem deneyerek 4-4-2 sistemine döndü. Semih ve Rashica'yı çift santrfor olarak öne alıp, kanatlarda Cenk ve Ghezzal'a görev verdi. Fakat her iki kanatta da Ghezzal'ın oldukça formsuz olması ve Cenk'in de alışık olmadığı bir alanda oynaması neticesinde Beşiktaş kanatlarda üretemedi. Amertey'i oynadığı ön libero pozisyonunda beğendim. Necip ve Bakhtiyor'da diğerlerine göre iyi oynadılar. Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.