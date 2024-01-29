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TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Kasımpaşa'yı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Trezeguet, Pepe, Onuachu, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic Kasımpaşa karşısında süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:51
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TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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FIRTINA ÇIKIŞ ARIYOR!

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Kasımpaşa: Ali, Taylan, Ouanes, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Oğulcan, Da Costa

ASpor CANLI YAYIN

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