TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak bordo-mavililer oyuncunun Panathinaikos'a transferini ve bonservis bedelini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Kcz64vVAs3— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 22, 2024
TRABZONSPOR'DAN BAKASETAS PAYLAŞIMI
Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'a veda etti.
Bordo-mavililerin X hesabından paylaşılan videoya "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız." notu düşüldü.
Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız. Her şey için teşekkürler Tasos 💙 pic.twitter.com/PN20EOHnfT— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2024