TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak bordo-mavililer oyuncunun Panathinaikos'a transferini ve bonservis bedelini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Kcz64vVAs3 — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 22, 2024

TRABZONSPOR'DAN BAKASETAS PAYLAŞIMI

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'a veda etti.

Bordo-mavililerin X hesabından paylaşılan videoya "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız." notu düşüldü.