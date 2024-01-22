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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fırtına son olarak oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos'a transferine dair detayları duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 23:14
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak bordo-mavililer oyuncunun Panathinaikos'a transferini ve bonservis bedelini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.

TRABZONSPOR'DAN BAKASETAS PAYLAŞIMI

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'a veda etti.

Bordo-mavililerin X hesabından paylaşılan videoya "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız." notu düşüldü.

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