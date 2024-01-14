Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Corendon Airlines Park'ta Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ile Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.