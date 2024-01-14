Haberler Trabzonspor Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 5 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, bu serisini sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın ile iyi başlayan Bitexen Antalyaspor ise bu başlangıcı devam ettirmeyi hedefliyor. Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:40
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Corendon Airlines Park'ta Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ile Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

DİĞER
TİVİBUSPOR CANLI MAÇ İZLE | El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın linki Tivibuspor 1 canlı izle ekranında!
DEM'in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil'in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler
Buruk'un zor kararı! İşte G.Saray'ın Kayseri maçı 11'i
Beşiktaş'a o isimden kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas kadroda neden yok?
Fırtına'da Bakasetas gelişmesi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:06
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:03
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11 açıklandı! Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11 açıklandı! 15:01
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? 14:30
Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? 14:27
Buruk'un zor kararı! İşte G.Saray'ın Kayseri maçı 11'i Buruk'un zor kararı! İşte G.Saray'ın Kayseri maçı 11'i 14:26
Daha Eski
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 14:23
Fenerbahçe'de Krunic sahaya indi! Fenerbahçe'de Krunic sahaya indi! 14:21
Göztepe Keny için geri sayımda! Göztepe Keny için geri sayımda! 14:16
Halil Umut Meler sahalara geri döndü Halil Umut Meler sahalara geri döndü 14:11
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı! Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı! 14:07
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda! Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda! 14:07