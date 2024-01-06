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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Rick Karsdorp sesleri!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da ara transfer dönemi için ilk olarak sağ bek gündemde. Bordo-mavililer, buna göre listenin ilk sırasına Roma'da forma Rick Karsdorp'u yazdı. İşte transferin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Rick Karsdorp sesleri!

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Türkiye'de resmi transfer dönemi 11 Ocak'ta başlıyor. Karadeniz devinin kurmayları da yoğun çalışmalar yapıyor. Öncelikle takımdan gidecek isimler üzerinde duran Fırtına, yabancı kontenjanı açıldıktan sonra takviyeler için adımlarını atacak. İlk olarak 8 numara ve stoper transferi düşünülüyor ama Larsen'in durumuna göre sağ bek de alınabilir. Bordo-mavililer, İtalya Ligi'nin iddialı ekibi Roma'da forma giyen sağ bek Rick Karsdorp için harekete geçebilir.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Larsen ayrılırsa Trabzonspor'un ocak ayı transfer döneminde bu transfer için Roma kulübü ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. 2017'den beri Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen oyuncu devre arasında ayrılmak istiyor. Bu sezon 15 maçta görev yapan 1.84 boyundaki futbolcu 1 asist yaptı. Roma'nın 6 yıl önce 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Karsdorp'un şu an değeri 7 milyon euro.

LARSEN İLE AYRILIK

Trabzonspor'un devre arasında Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile yollarını ayıracağı ve bu yüzden de bu bölgeye kesinlikle transfer yapmayı planladığı belirtildi.

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