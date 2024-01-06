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Ankaragücü 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oldu. Bordo-mavililer, Ankara deplasmanından Visca'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:18
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Ankaragücü 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu.

Bordo-mavililer rakibini 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33 yaptı.

Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Ankaragücü ise Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.

59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.

Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

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