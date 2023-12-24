Hamsik gibi yıldız alacağız

Başkan Ertuğrul Doğan, dün Trabzon'da basın ile bir araya geldi. Doğan transfer konusunda açıklamalar yaptı, Nwakaeme ve Bakasetas hakkında da son bilgileri paylaştı. Başkan, "Hocamızla yaptığımız görüşmelerde artık tartışılmayacak, herkesin ve her kesimin oyuncuyu duyduğu zaman onaylayacağı futbolcular transfer etmek istiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız gerçekten yok. Şu ana kadar netleşen bir isim var ve onun üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Örneğin; Hamsik gibi tartışılmayacak isimler gerekiyor. Trabzonspor dünyanın her hangi bir yerindeki oyuncuyu getirir ama parasını ödemek önemli" açıklamasını yaptı.

AVCI, NWAKAEME İLE KONUŞTU

Nwakaeme görüşmesinin detaylarını açıklayan Doğan, "Daha önce de belirttiğim gibi teknik konu. Hocamız Abdullah Avcı'nın kendisiyle görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle de görüşme yaptı. Teknik olarak onay gelmedi. Onay geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle problem yaşatmaması artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır" dedi. Bakasetas'ın tekliflerini kabul etmediğini açıklayan Doğan, "Bakasetas'a iki teklif yaptık, reddetti. Şampiyonluğa oynayan bir takım istiyor. Trabzon'da yaşamayı seviyor. Yıl sonunda kendisiyle tekrar konuşacağız" diye konuştu.

ZİRVEYE OYNAYACAK TAKIM KURACAĞIZ

"Naklen yayın geliri TL olduğu yerde duruyor. 2.4 milyon TL galibiyet primi alıyoruz. Seyahat masrafımız bundan fazla. Burada oturuyorsan çözüm bulmak zorundayız. Kongrede rakamları herkese açıkladık ama yetmiyor. Yine bulmamız, devam etmemiz lazım. Taraftarımızın camiamızın hak ettiği gibi önümüzdeki yıl zirveye oynayacak takım kurmak zorundayım. Sahada başarılı olmadığın müddetçe ne yaparsan yap, faydası yok. Bir anda değil. bir kısmını devrede bir kısmını da sezon sonunda yapıp yürüyüşün içinde olacağız."

3 TRANSFERE MÜDAHİL OLDUM

Başkan Doğan sezon başında yapılan transferlerin 3'üne müdahil olduğunu açıklayarak, "Lige başlama şeklimiz takımı gözle gördüğümüz zaman başkan olarak rahatsız olduğum durumlar olmasından dolayı benim de müdahil olduğum yine onay alınan 3 transferdir. Onuachu, Mendy ve Pepe transferlerine müdahil oldum. Başkan olarak bu kadroyu daha iyi hale getirmem lazım. Daha kaliteli seyrettirmem lazım dedim onayları verdim" açıklamasını yaptı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI İSTİYORUZ

Trabzonspor'un hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Doğan, "Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Trabzonspor'da hedef bitmez. Ne yapabilirsek elimizdeki imkanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Camiamızın ve Türk futbolunun gerçekleri bunlar. Buna göre hareket edecek olanlar gelecekte başarılı olacaktır" diye konuştu.

HAKEM SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Doğan, TFF ve hakemlerle alakalı duruş ve görüşünün değişmediğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Diğer kulüp başkanlarının yüzde 90'ı da böyle düşünüyor. Ben Trabzon şehrinin, Trabzonspor'un haklarını savunurum."

TFF GEREĞİNİ YAPACAK

Doğan, Mete Kalkavan ile ilgili şunları kaydetti: "Mete Kalkavan ile ilgili bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu, biz gerekeni söyledik. Ocak ayı içerisinde federasyonun gerekeni yapacağını tarafımıza bildirdi. Takipçisiyiz, göreceğiz. Yapmazsa biz gerekli açıklamaları yaparız, yaparsa teşekkür ederiz, yanlarında olup devam ederiz. Trabzonspor başkanlığı çok ciddi iştir, Trabzonspor Başkanı da o sözleri yazılı ve sözlü almadığı müddetçe o açıklamayı yapmazdı. Ben dün kendisine yazılı ve sözlü olarak bunları söylediğini, yüzüne söyledim. Gerekeni yapacağını söyledi, bekliyoruz. Federasyon başkanı da yönetim kurulu üyeleri de, vekilleri de, MHK Başkanı da var. Yani hepsinin bu konuda bilgisi var. Biz de kendileriyle konuşarak bu konuyu yakından takip ediyoruz."

HERKES TEŞEKKÜR ETTİ; TFF SEVK ETTİ

Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbulspor maçında Spor Şube'nin kendisinden yardımcı olmasını istediğini açıklayarak, "Bir cezam vardı. TFF'nin böyle bir hakkı var. Bir miktar yazılıyor. Ben de ödeyerek takımımızı yalnız bırakmak istemedim. Protokolde oturuyordum. Ecmel bey sahaya girdikten sonra Spor Şube, 'Yardımcı olur musunuz?' diye rica etti. Bir büyüğümüzün başına sıkıntı gelsin istemem. Ecmel ağabey beni kırmadı. Soyunma odasına kadar götürdüm. Herkes teşekkür etti ama TFF beni disipline sevk etti" ifadesini kullandı

ONUACHU MÜMKÜN DEĞİL

Doğan: "Onuachu'yu bonservisiyle kadroya katmamız mümkün değil. Ancak kiralama ile olabilir. Pepe için de benzer şeyler geçerli. Bu tip oyuncuların takım içinde olmasını isteriz. Pepe üst düzey bir örnek oldu. Onuachu'da rakamlar ortada. İşimiz zor ama böyle bir takım oluşturmak takımı zirvede tutmak zorundayız."