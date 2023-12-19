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Tek yol 3 puan

“İstanbulspor kolay rakip değil. Durumları ortada. Dikkatli olmak zorundayız. Zor bir maçın bizi beklediği aşikâr. 90 dakika savaşan bir takım görmek istiyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Tek yol 3 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü İstanbulspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı. Deneyimli hocanın, rakibin bulunduğu konumun kendilerini kesinlikle yanıltmaması gerektiğini hatırlatarak, "Çalışmalarımızın karşılığını üç puanla almalıyız. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediği aşikâr. 90 dakika sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Herkes birbirine yardımcı olsun, birbirinin boşluğunu kapatsın. Bu şekilde

ALINACAK ÇOK PUAN VAR

Avrupa hedefleri doğrultusunda kazanma alışkanlığı elde etmeleri gerektiğini de belirten Avcı, "Ligde zirve ile puan farkı olsa da henüz biten bir şey yok. Kazanılacak birçok maç ve alınacak onlarca puan var. Kazanıp ilerlemek çok önemli. Sahada oyun disiplininden asla kopmayın. Hedeflere olan inancınız bitmesin. Engelleri mücadele ederek aşabiliriz. Plana sadık kalın ve gerekeni yapın. Bizim olduğumuz yerde her zaman iddia vardır" dediği öğrenildi.

ABDULLAH AVCI İLE 56 GALİBİYET

Abdullah Avcı için Gaziantep FK mücadelesinin özel bir anlamı vardı. Başarılı teknik adam, bordo-mavililerin başında ligde sahaya 100. kez hoca olarak çıktı. Avcı, daha önce çıktığı 99 maçta; 55 galibiyet, 33 beraberlik ve 14 yenilgi elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı, 'Dalya' gecesinde de kazanmayı başardı.

BAŞARILI OLMUŞTU

2020-21 sezonunun 9. haftasında ilk dönemine başlayan Avcı, o dönem şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022- 23'ün 23'üncü haftasının sonunda takımdan ayrılan Avcı, 216 gün sonra 12 Ekim 2023 tarihinde yeniden Trabzonspor'a dönerek 2. dönemine başladı.

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