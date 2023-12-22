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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Abdülkadir Ömür'ün son durumu

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür hakkında açıklama geldi. Kulüp doktoru, İstanbulspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 18:02 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 18:12
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! İşte Abdülkadir Ömür'ün son durumu

Trabzonspor'un İstanbulspor ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür hakkında açıklama geldi. Kulüp doktoru, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşte o açıklama...

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir" dedi.

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