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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Hollandalı sağ bek! Ocakta masaya oturulacak

Trabzonspor, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek arayışlarında olan Fırtına, İtalyan ekibi Roma'nın yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Hollandalı sağ bek! Ocakta masaya oturulacak

Trabzonspor devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara hız verdi. Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Karadeniz Fırtınası'nda gündeme sürpriz bir isim geldi. Takvim'in haberine gör bordo-mavililer, İtalya Serie A'nın iddialı ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp için harekete geçti. Bordo-Mavililer'in Ocak ayı transfer döneminde bu transfer için Roma ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

16 MİLYON EURO'YA ALINDI!

2017 yılından beri Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona eriyor. Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun da devre arasında kesin olarak takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Roma'nın 6 yıl önce 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Karsdorp'un şimdiki değeri 7 milyon Euro. Trabzonspor'un devre arasında Danimarkalı sağ beki Larsen ile yollarını ayıracağı ve bu yüzden de bu bölgeye kesinlikle transfer yapmayı planladığı belirtildi.

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