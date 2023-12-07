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İşte borcun ayrıntıları

Trabzonspor'unun kulüplere ve menajerlere ise uzun vadeli borçları da açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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İşte borcun ayrıntıları

Trabzonspor'unun kulüplere ve menajerlere ise uzun vadeli borçları da açıklandı. Buna göre bordo- mavililerin kulüplere 137 milyon 438 bin TL, menajerlere ise 50 milyon 152 bin TL uzun vadeli borcu olduğu öğrenildi.

Karadeniz devinin gündemi mali tablonun bir an önce düzeltilmesi. 3 Aralık Pazar günü yapılan Olağan Genel Kurul'da bordo-mavili kulübün borcunun 4 milyar 45 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Verilen bilgiler doğrultusunda Trabzonspor'un yeni ve eski yöneticiler, futbolcular, teknik kadro, kulüpler ve menajerlere ciddi borcu olduğu öğrenildi. Yayınlanan faaliyet raporunda; yeni ve eski yöneticilere 752 milyon 978 bin TL, mevcut futbolcu ve teknik kadroya 65 milyon 694 bin TL, ayrılmış olan oyuncu ve teknik kadroya 214 milyon 203 bin TL, kulüplere 438 milyon 417 bin TL, menajerlere 217 milyon 753 bin TL borcu olduğu ortaya çıktı.

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