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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor 11'leri

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor, 14. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Trabzonspor - Mondihome maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:50
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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor 11'leri

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

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