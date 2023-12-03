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Trabzonspor Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Karadeniz devi, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Karadeniz devi, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karadeniz devinde ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı. Bordo- mavililerin amacı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Karadeniz devi ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de yardımcı antrenörüydü. İki hocanın bu maçı bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak

Karadeniz devi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Hosseini, Carole, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Aylton, Thiam

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