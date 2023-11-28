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Bitirim üçlü

Mısır Milli Takımı’nda 2 maçta 3 gol atan Trezeguet, 40’ta girdi, önce asist yaptı sonra ligde ilk kez fileleri sarstı. 39’da sahne alan Onuachu 9 maçta 7 gole ulaşırken, dünyaca ünlü Pepe F.Bahçe’den sonra Sivas’a da attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Bitirim üçlü

Bordo mavili takımın kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Mısır Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Milli takımda 2 maçta 3 gol kaydeden tecrübeli hücumcu etkili performansını dün Trabzonspor formasıyla da gösterdi. Sivaspor maçına yedek başlayan ve 40. dakikada Baniya'nın yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki yıldız önce 45+1. dakikada Paul Onuachu'ya asist yaptı. Ardından da 76'da Enis Destan'ın pasında sahneye çıkarak bu sezonki ilk golünü attı. Trezeguet bu sezon 1 gol ve 2 asiste ulaştı.

FENER DERBİSİ GİBİ OLDU

Trabzonsporlu Paul Onuachu, Sivas deplasmanında da durmadı. Edin Visca ve Trezeguet'nin sağ kanattan etkili geliştirdiği atakta içeri çevrilen topa düzgün bir vuruş yapan Paul Onuachu, 45+1. dakikada takımına beraberliği getirdi. Nijeryalı forvet, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla çıktığı 9. maçta 7. golünü kaydetti. Onuachu, son 3 maçta ise 4 gol atmayı başardı. Ayrıca 1 de asisti var.

SÜPER GÜÇ ONUACHU

Bu arada Trabzonspor'un yıldız transferleri Nicolas Pepe ve Paul Onuachu, Sivasspor deplasmanında takımlarının gollerini atarlarken benzer durum bir önceki deplasman olan Fenerbahçe derbisinde de yaşanmıştı. Fenerbahçe deplasmanında 3-2 kazanan Trabzonspor, 10. dakikada Paul Onuachu ile öne geçip 47. dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle de durumu 3-0'a getirmeyi başarmıştı. Aynı ikili bu kez de sahne aldı ama bu kez galibiyet gelmedi.

Onuachu, ligde forma giydiği 9 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri sarstı. Onuachu'un gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 13 puan kazandı.

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